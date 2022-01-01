إليسا تعبر عن إعجابها بصوت شيرين عبدالوهاب

جهينة نيوز

أثار صوت الفنانة المصرية شيرين عبددالوهاب إعجاب الفنانة اللبنانية إليسا بغناء تتر مسلسل “خمسة ونص” والذي حمل عنوان “يا بتفكر يا بتحس”

وكتبت إليسا عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلة: “ما في أجمل من إحساسك بالمصري وباللبناني… مبروك الغنية والنجاح. هالغنية يا بتحبها يا بتحب…”.

وقد أفرح هذا الكلام قلب الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم التي تخوض السباق الرمضاني هذا العام من خلال مسلسل" خمسة ونص" إلى جانب الممثلين السوريين قصي خولي ومعتصم النهار، وكتبت نادين لـ إليسا :" يا إلهي أحبك"