عمرو دياب يطلق أغنية جديدة له في حفلة فنية

جهينة نيوز

أطلق الفنان عمرو دياب، أغنية جديدة، تحمل اسم" أول يوم في البعد"، كشف عنها للمرة الأولى في حفلة فنية في إحدى جامعات القاهرة، أمس الأحد

وأشعل الهضبة أجواء الحفل، بكلمات الأغنية التي يقول في مطلعها: ”أول يوم في البعد.. لما تبات مجروح.. والأحلام بتروح.. إحساسك وحبيبك سايبك.. زي طلوع الروح.. أول يوم في البعد.. يوم بيعدي سنين.. عمر ما بين عمرين.. ماشي لوحدك تسأل نفسك.. هو أنا رايح“.

الأغنية من كلمات أحمد المالكي، ومن المتوقع أن يصدرها دياب في ألبومه الجديد، على الرغم من أنه قال خلال أدائه الأغنية: إن الأغنية الجديدة التي يغنيها في الحفلات لا يتم إدراجها في الألبوم المقبل.

يذكر أن عمرو دياب يعيش حالة من النشاط الفني خلال الفترة الأخيرة، بعد حصده نجاح ألبومه الجديد" كل حياتي"، وإحيائه العديد من الحفلات، كانت آخرها في المملكة العربية السعودية.