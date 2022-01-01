ميلانيا ترامب تتعرض للسخرية في عيد ميلادها الـ49 بسبب صورة

جهينة نيوز

نشر البيت الأبيض صورة لسيدة امريكا الأولى على موقعه على تويتر بمناسبة عيد ميلادها وعلق عليها ”عيد ميلاد سعيد“

ولكن الصورة لم ترق للعديدين الذين علقوا عليها بسخرية نظرا لأنها تجلس وحدها على الأريكة وكتب أحد الأشخاص على ”تويتر" ميلانيا ترامب تجلس بمفردها على الأريكة بينما كل شخص مرافق لها يتجاهلها من أجل أمر آخر، هذه هي الصورة التي نشرها البيت الأبيض.. هذا ما يقال بأنها صورة بألف معنى“.

وغرد آخر ”ما هذه الصورة الغريبة، ما المقصد والهدف منها؟“، وقال حساب آخر إنها تُشبه الرهائن في هذه الصورة.

وإلتقطت هذه الصورة لميلانيا ترامب الشهر الماضي، أثناء اجتماع الرئيس دونالد ترامب مع رئيس الوزراء التشيكي، حيث كانت ترتدي اللون الأخضر

كما ألهمت هذه الصورة رواد التواصل الساخرين الذين نشروا صورا معدلة لميلانيا وهي تجلس إلى جانب العديد بهدف ملء الفراغ إلى جانبها، بالإضافة إلى وضع مستشارة البيت الأبيض وهي جالسة على الأريكة بهدف ملء الفراغ بجانبها.

وقد وجدوا أيضا فرصة للسخرية منها إذ لم ينشر دونالد ترامب زوجها أية معايدة لها في هذه المناسبة على حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رغم أنه أرسل بريداً إلكترونياً يطلب مليون توقيع لبطاقة عيد ميلادها، حيث كتب “نعلم جميعاً أن ميلانيا هي زوجة وأم، وسيدة أميركا الاولى الرائعة، ساعدني في أن أوضح لها مدى حب الشعب الأميركي لها!”.

ومن الجدير بالذكر أن ميلانيا ستحتفل بعيد ميلادها التاسع والأربعين في مأدبة عشاء خاصة مع رئيس وزراء اليابان وزوجته في البيت الأبيض يوم الجمعة.