لافروف: إطلاق الأمريكيين سراح الإرهابيين المحتجزين في سوريا "سيكون جريمة"!

جهينة نيوز

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن قيام الأميركيين بإطلاق سراح الإرهابيين المحتجزين في سوريا سيكون جريمة.

وقال لافروف عقب مباحثاته مع وزير خارجية بنغلاديش، عبد الكلام مؤمن، في موسكو: " تتجلى المعايير المزدوجة في حقيقة أن زملائنا الغربيين —الأوروبيين في المقام الأول- وأيضا في أجزاء أخرى من العالم، لا يريدون استقبال الإرهابيين الأجانب الذين قام الأمريكيون والأكراد بأسرهم على الضفة الشرقية من الفرات. هناك خلاف، الأمريكيون يهددون بإطلاق سراحهم، وهو ما سيكون جريمة فظيعة، على ما أعتقد. الأوربيون، الذين يحمل هؤلاء المجرمون جنسية بلادهم، يرفضون استقبالهم".