مقتل 5 على الأقل بهجوم يستهدف كنيسة شمالي بوركينا فاسو

جهينة نيوز

قتل خمسة أشخاص على الأقل في هجوم استهدف كنيسة على بعد 60 كيلو مترا من ولاية جيبو، شمالي بوركينا فاسو.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر أمني أن "مسلحين مجهولين هاجموا كنيسة سيلجاد البروتستانتية، وقتلوا 4 مصلين وقس الكنيسة".

وأصدرت دول عديدة تحذيرات أمنية، من احتمالية شن هجمات إرهابية متزامنة مع أعياد المسيحيين في العالم.

وكانت سريلانكا قد أصدرت تحذيرات من تكرار الهجمات، التي استهدفت كنائس وفنادق في البلاد.

هذا ووقعت، سلسلة انفجارات ضربت كنائس وفنادق في سريلانكا، صباح يوم عيد الفصح. ووفقاً للبيانات الأخيرة، لقى 321 شخصا مصرعهم، وأصيب أكثر من 520 آخرين.

و تبنى تنظيم "داعش" الإرهابي، الثلاثاء الماضي، سلسلة التفجيرات التي شهدتها سريلانكا يوم 21 نيسان/أبريل الجاري.