من هي شريكة هاني رمزي في برنامجه" هاني في الألغام"

جهينة نيوز

أعلنت شبكة قنوات “الحياة” عن تقديم الممثل المصري هاني رمزي، برنامج مقالب يحمل عنوان “هاني في الألغام”، ومن المقرر عرضه عبر شاشاتها خلال شهر رمضان المقبل

ويعتمد المقلب على دعوة الضيوف لافتتاح منطقة أثرية في الواحات، وذلك في إطار أعمال تنشيط السياحة في مصر، وقبل أن يتوجه الضيف إلى المنطقة الأثرية، يلتقي بالإعلامية بوسي شلبي، لتجري حوارا معه، وذلك قبل أن تصطحبه في سيارة إلى المنطقة المراد افتتاحها، وفجأة ينفد البنزين من السيارة في الصحراء، ليرتجل سائقها منها، وينفجر فيه “لغم”، وسط حالة من الرعب تنتاب الضيف و”شلبي” آنذاك، اللذان يقبعان داخل السيارة خوفا على حياتهما.

يذكر أن رمزي لن يشارك في عمل المقلب بضيوفه، حيث يكتفي بالتعليق الصوتي كما يفعل دائما في أغلب برامجه، ولا يظهر سوى في نهاية المقلب.