قتلى ومصابين بصفوف إرهابيي "النصرة" بعضهم من جنسيات أجنبية بمحيط جسر الشغور بريف إدلب

جهينة نيوز

ردت وحدات الجيش العربي السوري بعمليات مكثفة على خروقات المجموعات الإرهابية اتفاق منطقة خفض التصعيد في ريف إدلب الشمالي الغربي.

وأفادت سانا بأن وحدة من الجيش وجهت ضربات مركزة على أوكار وتجمعات لإرهابيي تنظيم "جبهة النصرة" في محيط بلدة البشيرية شمال شرق جسر الشغور بريف إدلب الشمالي الغربي ما أسفر عن تدمير وكرٍ لإرهابيي التنظيم التكفيري وإيقاع قتلى ومصابين في صفوفهم بعضهم من جنسيات أجنبية.

وكبدت وحدات من الجيش أمس إرهابيي تنظيم "جبهة النصرة" والمجموعات المرتبطة به خسائر بالأفراد والعتاد ودمرت لهم آليات وأوكاراً ومواقع محصنة على أطراف قرية الهبيط بريف إدلب الجنوبي.