حملة برلمانية فرنسية لرفع العقوبات الأوروبية عن روسيا

جهينة نيوز

أعلن برلمانيون فرنسيون عزمهم إطلاق حملة برلمانية أوروبية لبحث سبل رفع العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا.

ونقلت صحيفة إزفيستيا الروسية عن الرئيس المناوب لرابطة “الحوار الفرنسي الروسي” تييري مارياني قوله إن الموضوع سيطرح بعد انتخابات البرلمان الأوروبي التي ستجرى في دول الاتحاد في الفترة بين الـ 23 والـ 26 من أيار المقبل.

وأضاف مارياني أن حزب التجمع الوطني الذي ينتمي اليه يعتزم إثارة هذه المسألة على المستوى الأوروبي لأن تأثير العقوبات المفروضة على روسيا ينعكس سلبا على الدول الأوروبية نفسها.

وفرض الاتحاد الأوروبي سلسلة عقوبات على روسيا منها عقوبات اقتصادية وحظر أشخاص من السفر وتجميد أصول أكثر من 150 شخصا وذلك في استكمال للسياسات التي يعتمدها الاتحاد وتقوم على الخضوع للقرارات والإملاءات الأمريكية في اعتماد العقوبات كوسيلة للضغط ومحاولات الهيمنة على المشهد الدولي وهو الأمر الذي تعارضه روسيا وتصر في مقابله على الالتزام بالقوانين والشرعية الدولية.