انخفاض النفط بعد ضغوط ترامب على أوبك لزيادة الإنتاج

الإثنين, 29 نيسان 2019 الساعة 10:43 | اقتصاد, اقتصاد عالمي

انخفاض النفط بعد ضغوط ترامب على أوبك لزيادة الإنتاج

جهينة نيوز

هبطت أسعار النفط اليوم الاثنين، بعدما طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بزيادة الإنتاج.

وكانت العقود الآجلة لخام برنت عند 71.72 دولار للبرميل، منخفضة 43 سنتا بما يعادل 0.6 بالمئة عن أحدث إغلاق لها، وفقا لرويترز.

وسجلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 62.92 دولار للبرميل، منخفضة 38 سنتا بما يعادل 0.6 في المئة مقارنة بالتسوية السابقة.

وقال بنك إيه.إن.زد، اليوم الاثنين، إن أسعار النفط "تأثرت بعد أن أشار الرئيس ترامب إلى أنه تحدث مع المملكة العربية السعودية بشأن الحد من تأثير انخفاض صادرات النفط الإيرانية عن طريق زيادة الإنتاج في أماكن أخرى".

وقال ترامب يوم الجمعة، إنه دعا أوبك إلى خفض الأسعار. وأضاف للصحفيين "أسعار البنزين ستنخفض. اتصلت بأوبك، وقلت عليكم خفضها".


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