الكويت قلقة من تهديدات إيران بإغلاق مضيق هرمز

جهينة نيوز

نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، قوله امس الأحد، إن الكويت تنظر بقلق لتهديدات إيران بإغلاق مضيق هرمز وتتطلع دائما إلى أن تنأى بالمنطقة عن هذا التوتر.

وقال الجار الله للوكالة معلقا على التوتر في المنطقة بعد تهديد الحرس الثوري الإيراني بإغلاق المضيق "نحن ننظر بقلق لهذه التهديدات ونتطلع دائما إلى أن ننأى بمنطقتنا عن هذا التوتر وأن يسود العقل والحكمة والسلام في هذه المنطقة الحيوية من العالم"، بحسب "رويترز".

يشار إلى أن قائد القوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، أكد أنه لا نية لطهران لغلق مضيق "هرمز"، إلا إذا اضطرت لذلك.

وقال باقري، في تصريح للصحفيين على هامش الملتقى الثالث والعشرين لقادة ورؤساء قوات الشرطة، اليوم الأحد: "إذا لم يعبر نفط إيران من مضيق هرمز فإن نفط الآخرين (دول الخليج) لن يعبر من المضيق"، مضيفا "هذا الأمر ليس بمعني أنه لدينا نية بإغلاق المضيق، إلا إذا وصل عداء الأعداء لمكان لم يبقي لنا فيه خيار غير ذلك"، وذلك وفقا لوكالة "أنباء فارس" الإيرانية.

وقال باقري، إن "القوات المسلحة الإيرانية هي التي تتحمل مسؤولية الأمن في مضيق هرمز وطهران تريد الأمن وإبقاءه مفتوحا وهو ماقاله المسؤولون مرات عديدة".

وأردف: إن "القطع البحرية الأمريكية التي تجتاز مضيق هرمز عليها تقديم الإيضاحات للحرس الثوري الإيراني لأنه يتحمل المسؤولية في تأمينه واستمر الأمريكيون في هذا النهج لغاية أمس ولم نلاحظ تغييرا في سلوكهم في مضيق هرمز".