أبراج يوم الاثنين مع سمر عمران

مولود اليوم4/29: شغوف بالمراتب والتقييم، القوة والاحترام عنوانك، احساسك المرهف قد يدفعك سلبا أحيانا، مسيطر، متميز بحياتك وتصرفاتك، قائد، مسؤول، حازم، متفهم، وفير العيش ومنظم، تحصل على المال الكثير وتتعامل به في علو ونبل، سنة الاستحقاقات والجهود والمثابرة والبراهين، تتطلب الكثير من الطاقة والنجاح، مرحلة تهدف الى توطيد الأعمال وتخلو من المغامرة، نصيحة وقاية الهيكل العظمي، مراقبة الاسنان والمفاصل، الأربع أشهر القادمة داعمة للدراسة وتطلب شجاعة وصبر وتجنب الكسل، ينتظرك مشاكل قانونية ادارية تجد لها حلول، تغير وانفتاح وحركة توقع تطورات حسابية وفتح سجلات بحياتك، حركة وسفر وتغير جغرافي.

برج الحمل: دولاب الحظ يدور عكس ماتتمنى انتبه على صحتك، لا تسرف باستعمال طاقاتك وابتعد عن التوتر والقلق، تجنب الوساوس خذ قسط من الراحة، ضياع و تآمر، اعتمد سلم الأولويات هو الأهم.

برج الثور: يوم ملائم تستفيد من مؤهلاتك في مجال مهني، تعتمد على الأصدقاء والزملاء المخلصين القادرين على دعمك ومساعدتك على الانطلاق بتقديم العون المادي الك، مصالحة بعد خلافات لتحقيق الأحلام تشارك بأنشطة مناسبات حفلات، حافظ على الدبلوماسية.

برج الجوزاء: مدفوع للاحتكاك بوجوه عديدة مهنيا، مطلوب منك التركيز على عملك واستعمال جميع امكانياتك، تعمل بجد وتكون حريص على علاقاتك بالمحيطين من زملاء وأصحاب عمل ومسؤوليين، نظم حياتك، انتبه على صحتك.

برج السرطان: تتجدد لديك الرغبة بالسفر والاتصالات والتوسع مع الافق الجديد، تنسى الماضي تفتح قلبك للجديد، تتغير الأحوال الى صالحك، تقلب المعادلات أخبار وأشياء حافلة بعملك ومتطلبات حياتك الشخصية، خذ بعين الاعتبار كل مبالغة حركة تواصل ومعاملات، انتبه لاتدخل المجهول.

برج الأسد: تركز على أمور مالية علاقاتك الخاصة، تعاملات بعطاء وقناعة تصطدم بعدم التوازن من الآخرين بسبب الامور المالية، ينخفض تعاونك، انتبه على صحتك من قلق ضبط ميزانية، مرافقة مريض، أمور مالية تعويض استحقاقات الك.

برج العذراء: دعم علاقاتك مع الشركاء تبرع بالأعمال الجماعية، تعتمد حمية خاصة وتمارس تمارين رياضية بدنية استرخائية على حد سواء، مفرط بالتعاون يتوقع منك الغير عطاء بنفس الحجم، عرقلة وتاجيل لا تستطيع العطاء كما تريد، انتبه لشدة تطلبات الاخرين، خليك هادئ، اي قضية تجد لها حلول .

برج الميزان: تختلق اي شيء بابداعك وسحرك، تراكم أعمال تنحاز لقضية معينة وتغوص بها تشارك جماعة وتطلب مساعدة، نصيحة لا تؤجل عمل حتى ماتفكر بالانسحاب، يوم تسرع وتواجه تنفعل تخلد للراحة، تطلب مساعدة، ثابر بابداعاتك بعقلانية، تبرع بعملك.

برج العقرب: ملتزم تجد امامك مساحات لفكر جديد تنسى محيطك، تغير مكان اقامتك انت محظوظ وصوتك مسموع اكتشافات تحاليل أعمال جماعية تبحث من محيطك على التقدم نهار مساعد الك.

برج القوس: زيادة بالضغط العائلي يؤدي الى تنامي العصبية واثارة الخلافات، تزكية النزاعات بين افراد العائلة خصوصا عندما يرتبط الامر بأمور منزلية وعقارية، مشغول في متابعة بعض الشؤون، امن بقدرك في كل الظروف، يوم مناسب لعقد صفقة اعمال مبالغة بالاندفاع نحو الاخرين، داوم على تمارين اليومية وحافظ على توازنك، خليك بين العطاء والتلقي لو في عرقلة وتأجيل.

برج الجدي: تتميز بتبلور ناحية فكرية مبدع بالمشاركة ضمن مجموعة من خلال التعاون وروح التلاحم، قادر على العطاء والابداع والاستقلالية، اندفاع وحركة مساعدة أخوة وأخوات، تتوصل لمعادلة متوسطة ومستقرة تضبطها أنت بحكمة واستقامة، تبرع بمهاراتك، نهار متعدد بالحركة.

برج الدلو: حساس، امور مالية يصعب عليك فهم سبب تراكم المصاريف من وقت لآخر، على الرغم من جهودك لضبط الميزانية مصاريف غير متوقعة، تجنب شراء حاجات غير ضرورية، تؤجل وتجد اشياء ضائعة هدايا، يكفي احساسك بالراحة والطمأنينة حيال محيطك حتى يصبح نهارك معطاء بامتياز، اضافة الدفق والجمالية في تعاطيك مع الاخرين.

برج الحوت: القمر ببرجك قادر تعبر عن ذاتك لا تقع في فخ الرفض، نقاطك القوة والطاقة والنشاط والاتزان النفسي دمج لامكانياتك المادية بالنفوذ للانجاز مع الاخرين، نهارك تتمسك فيه وتتعلم كيف تتعاون مع الغير، جزء من شخصيتك المطلقة القوة، تحسم امرك.