وزير الأوقاف يقدم التهاني بعيد الفصح المجيد

جهينة نيوز:

قدم وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الستار السيد وعدد من علماء الدين الإسلامي اليوم التهاني بعيد الفصح المجيد إلى الطوائف المسيحية حيث زاروا غبطة البطريرك يوحنا العاشر بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس في الكاتدرائية المريمية وقداسة البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني بطريرك أنطاكية وسائر المشرق الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الارثوذكسية في العالم في كاتدرائية مار جرجس البطريركية للسريان الارثوذكس.

وأكد وزير الأوقاف أن سورية كما هي مهد المسيحية منها انطلق الإسلام بحضارته وبعطائه إلى العالم أجمع وزيارتنا اليوم رسالة لكل العالم بأن سورية موحدة واحدة وستنتصر بتكاتف أبنائها جميعا وإصرارهم على دحر الإرهاب والمؤامرات .

من جانبه أكد البطريرك يوحنا العاشر أن زيارة علماء الدين الإسلامي للكاتدرائية تدل على الألفة والمحبة بين أبناء الاسرة السورية الواحدة وهذه رسالة لكل العالم بأننا في سورية مسلمون ومسيحيون تربطنا علاقات قوية لا يستطيع أحد أن يزعزع أواصرها وبأخوتنا سننتصر على الإرهاب وسنعيد السلام والمحبة لوطننا.

من جهته أشار غبطة البطريرك أفرام الثاني إلى ان الحرب على وطننا مستمرة بوجه آخر هو الحرب الاقتصادية ولذلك على علماء ورجال الدين الإسلامي والمسيحي واجب نشر التوعية لإفشال هذه الحرب الجديدة مشيرا إلى أن اللحمة الوطنية بين أبناء الشعب السوري مثال يحتذى .

وكانت الطوائف المسيحية في سورية التي تتبع التقويم الشرقي احتفلت اليوم بعيد الفصح المجيد بإقامة الصلوات والقداديس في الكنائس وأماكن العبادة.