ترامب للملك سلمان : لديكم أموال كثيرة ونحن نخسر كثيرا في الدفاع عنكم

جهينة نيوز:

كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مطالبته المملكة العربية السعودية بدفع مقابل مادي مقابل الخدمات العسكرية التي تقدمها لها الولايات المتحدة، مؤكدًا على دعم بلاده العسكري لاستقرار وأمن المملكة.

وخلال كلمة ألقاها أمام تجمع لمؤيديه في منطقة ويسكنسن، أمس السبت، أوضح ترامب : "لدينا أشخاص يريدون قطع الدعم عن المملكة العربية السعودية، إنهم يشترون منّا أسلحة بـ450 مليار دولار. لا أريد خسارتهم".

ثم تحدث الرئيس الأمريكي عن تكتيكه التفاوضي مع الملك سلمان بن عبدالعزيز، وقال: "اتصلت بالملك. أنا مُعجب الملك. وقلت: أيها الملك نحن نخسر الكثير في الدفاع عنكم، ولديكم أموال كثيرة".

وتابع: "سألني الملك لماذا تتصل وأنه لم يُجرِ أحد مثل هذا الاتصال؟" فأجبته "لأنهم كانوا أغبياء"، في إشارة إلى إدارة سلفه باراك أوباما وغيره من المسؤولين السابقين