جماهير بطولة فرنسا يتحولون الى سترات صفراء و يهتفون ضد ماكرون - فيديو

الأحد, 28 نيسان 2019 الساعة 21:55 | سياسة, عالمي

جهينة نيوز:

نشرت صفحة " @leGneral2" المختصة بأخبار السترات الصفراء مقطع فيديو يظهر قيام المشجعين بالهتاف ضد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خلال المبارة النهائية في بطولة فرنسا بين فريقي سان جيرمان و ستاد رين, و علقت الصفحة على المشهد أن مثل هذه اللقطات لا نراها على وسائل الاعلام الفرنسية لانها تخضع للرقابة.

و يذكر أنه في ختام المباراة رفض أحد لاعبي فريق ستاد رين مصافحه الرئيس الفرنسي خلال مصافحة شخصيات الشرف و التقط صورته ناشطون و هو يتفادى ماكرون و يرفض مصافحته و هو ما ترك آثار الدهشة على وجه الرئيس الفرنسي, حيث صافح اللاعب وزيرة الرياضة و ترك ماكرون ليصافح رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم كريسماس لو غرايت..

و يأتي هذا التطورات في فترة تعاني خلالها فرنسا من مشاكل اقتصادية أدت الى خروج تظاهرات السترات الصفراء التي تطالب برحيل الرئيس الفرنسي من السلطة و تحسين الاوضاع المعيشية للمواطنين.

Le Général


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