ماكرون يتعرض لإهانة من العيار الثقيل - فيديو

جهينة نيوز:

تعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لاهانة موصوفة خلال بطولة فرنسا بكرة القديم.

و نشر صفحة " @leGneral2" المختصة بأخبار السترات الصفراء مقطع فيديو يظهر أحد لاعبي فريق ستاد رين خلال مصافحته شخصيات الشرف و هو يتفادى ماكرون و يرفض مصافحته و هو ما ترك آثار الدهشة على وجه الرئيس الفرنسي, حيث صافح اللاعب وزيرة الرياضة و ترك ماكرون ليصافح رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم كريسماس لو غرايت..

و يأتي هذا الحادث في فترة تعاني بها فرنسا من مشاكل اقتصادية أدت الى خروج تظاهرات السترات الصفراء التي تطالب برحيل الرئيس الفرنسي من السلطة و تحسين الاوضاع المعيشية للمواطنين.

Le Général