الكرملين يشيد بزعيم كوريا الديمقراطية و يصفه بهذه الصفات

جهينة نيوز:

أشاد الكرملين بالزعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ اون وذكر أنه ترك انطباعا يؤكد أنه قائد متمرس ومثقف ومتزن، وبدا خلال المباحثات مع الرئيس فلاديمير بوتين، زعيم دولة يلمّ بمفاصل الأمور في بلاده.

ولفت دميتري بيسكوف الناطق باسم الكرملين إلى أن كيم جونغ أون، يفكر من الآن في مستقبل العلاقات مع روسيا، بعد رفع عقوبات الأمم المتحدة وغيرها من القيود المفروضة على بلاده.

وأضاف أن كيم يعلم بتفاصيل العلاقات الثنائية مع روسيا بشكل دقيق، ويتابع المشاريع القائمة أو المنتظر إطلاقها بين البلدين بعد رفع العقوبات عن بيونغ يانغ.

وتابع بيسكوف أن الولايات المتحدة تتدخل في شؤون منطقة لا تنتمي لفضائها، خلافا لروسيا المحاذية لكوريا الديمقراطية.

وقال: "تجمعنا حدود مشتركة مع كوريا الديمقراطية، ولذا فعندما نتعامل معها، إنما نكون منخرطين في قضية تخص منطقتنا".

انترفاكس