بعد ساعه من اطلاق تطبيق فرنسي منافس لتلغرام و واتساب تم إختراقه

جهينة نيوز:

أطلقت الحكومة الفرنسية تطبيق تحت إسم تي تشاب و ذلك لتواصل آمن بين الموظفين بعيداً عن تطبيق واتساب و لمنافسة تلغرام الذي يتيح اجراء دردشات سرية و لكن بعد ساعه واحدة من إطلاق التطبيق تمكن خبير معلوماتي من إختراقه و الوصول الى دردشات موظفي قصر الإيليزيه.

و نشر اليوت الدرسون المختص بالإعلام الآلي إختراقه بعد ساعه من إطلاقه على صفحته على تويتر و نشر أيضاً الثغرات التي وجدها في التطبيق..

و رداً على الفضيحة التي طالت الإليزيه ردت الحكومة الفرنسية بأنها ستعمل على تطوير التطبيق أكثر فأكثر.

و يذكر أن البرامج الامريكية و على رأسها واتساب تتيح للاجهزة الامنية الامريكية حق الوصول الى دردشات و صور و فيديوهات المستخدمين و لا يوجد سوى برنامج تلغرام يحفظ خصوصية المستخدمين و يتيح إمكانية إجراء دردشات سرية بين الهواتف دون الارشفة على السيرفرات.

وكالات