موسكو: روسيا تؤيد فكرة أوراسيا الكبرى

جهينة نيوز

قال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، إن موسكو تؤيد قيام أوراسيا الكبرى، التي تضم الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأوراسي، وكذلك مختلف المبادرات الصينية المتعددة، والتكامل المفيد.

وأضاف أوشاكوف، في مقابلة مع برنامج تلفزيوني روسي: "ذلك مفيد لنا. ونعتقد أنه يجب السعي لقيام أوراسيا الكبرى".

وأشار ممثل الكرملين، إلى أن الجانب الروسي، لا ينظر بشكل جدي إلى آراء طرحتها وسائل الإعلام، حول أن المبادرة الصينية "حزام واحد، طريق واحد" – ليست إلا محاولة صينية لابتلاع كل العالم.

وقال: "نحن ننظر بهدوء، إلى مثل هذه الأفكار، ولدينا أفكارنا وأولوياتنا، التي نطرحها، بما في ذلك في المنتدى المذكور، الذي يعتبر ساحة رائعة فعلا، لمناقشة كل ذلك. إنه "تكامل، التكامل"- وهو شعار بحد ذاته، في غاية الروعة، ونحن ندعمه".

وانطلقت فعاليات منتدى "حزام واحد، طريق واحد"، في بكين في الـ25 من الشهر الجاري بحضور قادة وزعماء 37 بلدا بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وانتهت في الـ27 من الشهر.

نوفوستي