مطالبات عراقية بإنهاء الوجود الأميركي في العراق

جهينة نيوز:

أدانت حركتان عراقيتان اليوم الاعتداءات التي ترتكبها القوات الأميركية الموجودة في العراق وآخرها القصف المتعمد لوحدات من الشرطة الاتحادية في محافظة كركوك وجددتا مطالبتهما بإنهاء الوجود العسكري الأميركي في البلاد.

وأكدت حركة عصائب أهل الحق العراقية في بيان تسلمت مراسلة سانا في بغداد نسخة منه أن “الاعتداء الجديد يشكل دليلاً دامغاً على وجود قوات أميركية قتالية خلافاً لما تزعمه واشنطن من أنها استشارية وفنية” داعية البرلمان العراقي إلى القيام بدوره التشريعي الرقابي في تحديد نوعية وعدد ومكان ودور القوات الأجنبية الموجودة على الأرض العراقية.

وشددت الحركة على وجوب تطبيق القوانين العراقية على الجنود الأميركيين ولا سيما أن العراق رفض عام 2012 إعطاء الحصانة القانونية للقوات الأميركية.

بدورها أكدت حركة النجباء العراقية في بيان مماثل أن هذا الاعتداء يثبت سوء النوايا الأميركية الخبيثة وكذب ادعاءاتها بشأن اقتصار وجودها على المستشارين وقالت: “يوماً بعد يوم تثبت أميركا سلوكها الهمجي وانتهاكاتها الواضحة للسيادة العراقية” داعية الحكومة العراقية إلى الاضطلاع بدورها الحقيقي في تطبيق الإجراءات الرادعة لوقف هذه الانتهاكات وتطبيق القوانين الصارمة بحق القوات الأميركية.

وكانت مروحيات أميركية قصفت مقراً للشرطة الاتحادية العراقية قبل أيام ما أدى إلى مقتل شرطي وإصابة آخرين خلال قيامها بعملية نقل إرهابيين من منطقة الرياض بقضاء الحويجة في محافظة كركوك حسبما أكدت مصادر عراقية.