تكليف من الرئيس الأسد.. الوزير عزام يهنئ رؤساء الطوائف المسيحية بعيد الفصح المجيد

جهينة نيوز

بتكليف من الرئيس بشار الأسد زار وزير شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام رؤساء الطوائف المسيحية التي تسير على التقويم الشرقي ونقل لهم تهاني ومعايدة الرئيس الأسد بمناسبة عيد الفصح المجيد وتمنياته لهم بالخير والسلام.

ونقل الوزير عزام لقداسة البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني بطريرك أنطاكية وسائر المشرق الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم تهاني وتحيات الرئيس الأسد له ولأبناء الطائفة الكريمة بالعيد المجيد.

من جهته أكد البطريرك أفرام الثاني أن عيد الفصح المجيد في جوهره هو انتصار الحياة على الموت مبينا أن إقامة الاحتفالات بالعيد تؤكد إرادة الحياة لدى الشعب السوري في مواجهة الإرهاب والحصار الجائر المفروض على سورية.

وأعرب البطريرك أفرام الثاني عن عميق شكره وامتنانه للرئيس الأسد على لفتته الكريمة بتقديم التهاني والتبريكات لأبناء طائفة السريان الأرثوذكس بعيد الفصح المجيد.

وزار الوزير عزام أيضاً بطريركية الروم الأرثوذكس بدمشق والتقى غبطة بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي ونقل له ولأبناء الطائفة الكريمة تهاني وتبريكات الرئيس الأسد بعيد الفصح المجيد.

من جهته أكد البطريرك يازجي أن ما يعيشه الشعب السوري الآن يتطلب المزيد من رص الصفوف والتكاتف والاعتماد على الذات والإرادة والإصرار على الصمود لمواجهة الحصار الجائر المفروض عليه معربا في الوقت ذاته عن شكره وتقديره العميق للفتة الكريمة من قبل الرئيس الأسد في تقديم التهاني والمعايدة لأبناء طائفة الروم الأرثوذكس بهذا العيد المجيد متضرعا إلى الله تعالى أن يحفظ سورية وشعبها وأن يوفق الرئيس الأسد لما فيه خير الوطن والأمة.