وفاة أكثر من 270 موظفا خلال الانتخابات في إندونيسيا.. والسبب؟

جهينة نيوز

أعلن مسؤول إندونيسي اليوم أن أكثر من 270 موظفا في مفوضية الانتخابات توفوا لأسباب تتعلق في الأغلب بأمراض مرتبطة بالإرهاق جراء ساعات العمل الطويلة لفرز الملايين من أوراق الاقتراع.

ونقلت رويترز عن عارف بريو سوسانتو المتحدث باسم المفوضية العامة للانتخابات قوله إن “272 من موظفي الهيئة توفوا لأسباب تتعلق في الأغلب بأمراض مرتبطة بفرط العمل” مشيرا إلى أن وزارة الصحة أصدرت منشورا يحث منشآت الصحة على توفير الرعاية القصوى للمرضى من العاملين في الانتخابات في حين تعمل وزارة المالية على تعويض عائلات المتوفين.

والانتخابات التي جرت في الـ 17 من نيسان الجاري كانت أول مرة تجمع فيها البلاد التي يقطنها 260 مليون نسمة بين انتخابات الرئاسة والانتخابات العامة في يوم واحد بهدف خفض التكاليف.

وستنتهي المفوضية من فرز الأصوات وإعلان الفائزين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية يوم الـ 22 من أيار القادم.