بالفيديو: وصول الأسيرين المحررين زيدان الطويل وأحمد خميس من سجون الاحتلال إلى معبر القنيطرة

الأحد, 28 نيسان 2019 الساعة 14:00 | شؤون محلية, أخبار محلية

جهينة نيوز

وصول الأسيرين المحررين زيدان الطويل وأحمد خميس من سجون الاحتلال إلى معبر القنيطرة


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