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بالفيديو: وصول الأسيرين المحررين زيدان الطويل وأحمد خميس من سجون الاحتلال إلى معبر القنيطرة
الأحد, 28 نيسان 2019 الساعة 14:00 |
شؤون محلية
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أخبار محلية
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جهينة نيوز
وصول الأسيرين المحررين زيدان الطويل وأحمد خميس من سجون الاحتلال إلى معبر القنيطرة
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