مسلسل باب الحارة الجزء العاشر أحداث جديدة بين الحارات

جهينة نيوز

يطل مسلسل باب الحارة بجزئه العاشر على قناتين فضائيتين خلال شهر رمضان القادم لتنفتح الأسرار بين أبناء الحارات، أما أبطال هذه الحارات فهم وجوه عهدتموها على مرّ الأجزاء السابقة ووجوه جديدة ستتقل للمشاهد أحداثا جديدة.

وتدور أحداث هذا الجزء بعد قصف الإنتداب الفرنسي لمدينة دمشق وحاراتها العريقة، تُهجّر عائلات، وتُهدم بيوت، وتتنقّل نيران الفتن من "حارة الضبع" الى "حارة الصالحيّة".

"باب الحارة 10" من تأليف وسيناريو وحوار مروان قاووق وإخراج د. محمد زهير رجب وإنتاج قبنض للإنتاج والتوزيع الفني والتلفزيوني، بطولة: نجاح سفكوني، سلمى المصري، رنا أبيض، مرح جبر، نظلي الرواس، علي كريّم، تولين البكري، هدى شعراوي، رامز الأسود، يامن الحجلي، تيسير ادريس، أمانة والي، زهير عبد الكريم، جلال شموط، عادل العلي، صالح الحايك، أماني الحكيم، قاسم ملحو، جمال العلي، محمد الشماط، طارق مرعشلي، وسيم الرحبي، جوان خضر، أمية ملص، أيمن بهنسي، علاء قاسم، فاديا خطاب، فاتح سلمان، وغيرهم.