زواج الرجل الأكثر الرجال جاذبية في العالم في المغرب

جهينة نيوز

بعد زيجتين فاشلتين، وتأكيده أنه لن يدخل عش الزوجية مجددا، احتفل نجم هوليوود البريطاني إدريس إلبا، الذي تم اختياره العام الماضي كأكثر رجال العالم جاذبية، بحفل زفاف يستمر 3 أيام في مدينة مراكش المغربية، من عارضة الأزياء سابرينا دور.

وأظهرت صور لمجلة "فوغ البريطانية بطل مسلسل "لوثر "التلفزيوني (46 عاما)، أثناء معانقة دور، ملكة جمال فانكوفر السابقة (29 عاما)

وقالت المجلة إن الزوجين عقدا قرانهما في فندق قصر شار باغ بمراكش الجمعة.

وارتدت العروس ثوبين من صنع مصممة الأزياء فيرا وانغ، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

وخلال المراسم، ارتدت دور فستانا أبيض عاري الكتفين، ثم غيرته إلى فستان مطرز باللؤلؤ والأحجار الكريمة، بينما ارتدى إلبا بزة مخصوصة من تصميم أوزوالد بوتينغ.

وتمتد مراسم الزفاف لثلاثة أيام، حيث حضر الضيوف عشاء بعنوان "ألوان السوق" في الليلة التي سبقت مراسم الزفاف الرسمية.

وكان ألبا قد عرض الزواج على دور العام الماضي، جاثيا على إحدى ركبتيه قبل عرض فيلم "ياردي" في سينما ريو بشرق لندن.