10 قتلى على الأقل وآلاف النازحين بعد فيضانات شديدة في إندونيسيا

جهينة نيوز

لقي 10 أشخاص على الأقل مصرعهم، كما فقد 8 آخرين عقب أيام من أمطار غزيرة تحولت إلى فيضانات وانزلاقات أرضية في سومارتا بإندونيسيا.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن السلطات المحلية إن "10 أشخاص على الأقل قتلوا، وفقد 8 آخرين إثر الفيضانات"، وأضافت أن "هناك نحو 12 ألف شخص تم إجلائهم، بينما دٌمرت مئات المباني والجسور والطرق".

وبحسب مسؤولين محليين، فإن "الحجم الفعلي للأضرار الناتجة عن الفيضان غير معروف بعد".

وقال المتحدث باسم هيئة الكوارث الوطنية سيتوبو بيراو إن "تأثير هذه الكارثة قد يتزايد إذا استمرت الأمطار في الهطول"، مضيفا أن "عدد من الأشخاص أصيبوا أيضا جراء الفيضانات".

يذكر أن فيضانات وانزلاقات للتربة في إندونيسيا وقعت في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، أدت إلى مقتل 70 شخصا على الأقل، على أثر أمطار غزيرة هطلت على جزيرة سولاويسي وأجبرت آلافا على مغادرة بيوتهم.