بالفيديو: نيمار يعتدي على أحد المشجعين في المدرجات

جهينة نيوز

اعتدى اللاعب البرازيلي، نيمار، مهاجم فريق باريس سان جيرمان، على أحد المشجعين في المباراة، عقب خسارة فريقه نهائي كأس فرنسا أمام فريق رين.

وخسر باريس سان جيرمان نهائي كأس فرنسا أمام رين، بركلات الترجيح في المباراة المقامة على ملعب "دو فرانس"، بنتيجة 5-6، بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ليتوج فريق رين بلقب الكأس للمرة الثالثة في تاريخه.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر فيه نيمار وهو يعتدي على أحد المشجعين، سعى لاستفزازه، خلال صعوده إلى المدرجات من أجل الحصول على الميداليات الفضية.

ويبدو أن المشجع التابع لفريق رين، وجه كلمات لم يرتح لها نيمار، خلال صعود الأخير إلى المدرجات، فيما كان المشجع ممسكا بهاتفه المحمول من أجل تصوير لاعبي باريس سان جيرمان.

وظهر في المقطع نيمار، وهو يحاول إمساك هاتف المشجع، من أجل إيقافه عن التصوير، وعندما رفض المشجع، وجه نيمار لكمة إلى وجهه.

وحظى مقطع الفيديو بحملة استهجان واسعة النطاق من جماهير كرة القدم الفرنسية والعالمية.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، قد أعلن إيقاف نيمار لثلاث مباريات في دوري أبطال أوروبا.

وكشف "يويفا" أن قرار التوقيف جاء بسبب إهانته لطاقم التحكيم عقب المباراة التي شهدت خروج فريقه من البطولة القارية هذا الموسم، وفقا لما نشرته "ميلييت".

ووصف نيمار نظام حكم الفيديو المساعد بأنه "فضيحة" عقب احتساب ركلة جزاء حاسمة للمنافس مانشستر يونايتد في اللحظات الأخيرة من اللقاء الذي أقيم على استاد بارك دي برينس ليبلغ الفريق الإنجليزي دور الثمانية بفضل قاعدة الأهداف المسجلة خارج الملعب.