آبل تحذف عدد من تطبيقات الرقابة الأبوية وإحصائيات تشغيل الشاشة

جهينة نيوز

بدأ المطورون ينتجون مجموعة كبيرة من التطبيقات المتخصصة في تتبع الشاشة والرقابة الأبوية وذلك بعد أن أعلنت آبل رسمياً عن ميزة تتبع زمن تشغيل الشاشة في iOS، لكن الشركة اليوم تطلب من اولئك المطورين تعديل تطبيقاتهم أو ستحذفها من المتجر.

بحسب صحيفة نيويورك تايمز فإن آبل حذفت أو قيدت على الأقل 11 من أصل 17 من أكبر التطبيقات تحميلاً في مجال الرقابة الأبوية وتتبع زمن تشغيل الشاشة، مع عدد آخر من التطبيقات الأقل شهرة وتحميلاً.

وتفتقر ميزة آبل الرسمية مع نظام التشغيل لبعض الأمور التي ظهرت تطبيقات خارجية تقدمها مثل إمكانية إغلاق تطبيق معين.

وإن لم تتعرض تلك التطبيقات للإزالة من المتجر، فإن آبل طلبت منها حذف مزايا جوهرية تجعل التطبيق غير مفيداً. وبعض التطبيقات المتضررة تقدم خدمات مدفوعة لآلاف المستخدمين اضطرت للإغلاق.

على سبيل المثال تطبيق OurPact من أكثر التطبيقات تحميلاً في مجال الرقابة الأبوية ولديه ثلاثة ملايين تنزيل ويعتمد في 80% من دخله على متجر تطبيقات آبل، قامت الشركة بإزالته بدون إنذار مسبق.

هذا الوضع إدى بتطبيقي Kidslox و Qustodio بالتقدم بدعوى قضائية لدى الإتحاد الأوروبي ضد آبل متهمين الشركة بممارسة إجراءات تعسفية تجعل تطبيقاتهم أقل فائدة من ميزة آبل المضمنة رسمياً في نظام تشغيلها.

من جهتها تبرر آبل قرارها بحذف تلك التطبيقات نظراً لأنها تنتهك قواعد الاستخدام حيث تجمع الكثير من البيانات حول المستخدمين وسلوكياتهم، وليس لذلك علاقة بإطلاقها ميزة مشابهة