الكشف عن حجم الثروة المالية ل ميسي!

جهينة نيوز

قاد الدولي الأرجنتيني، ليونيل ميسي، فريقه برشلونة لاقتناص لقب الدوري الإسباني للمرة السادسة والعشرين بتاريخ النادي، بعدما أحرز هدف الفوز أمس السبت ضد ليفانتي بمباراة الجولة الـ 35 من المسابقة.

اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا، دخل بديلًا في مطلع الشوط الثاني ودوّن على هدف الانتصار وتأمين الليجا، وأوصل رصيده من الأهداف إلى 34 في صدارة لائحة سباق الكرة الذهبية في أوروبا والدوري بالطبع.

وجلب ميسي الدوري رقم 10 له مع برشلونة، وهو أكثر لاعب أجنبي تحقيقًا للبطولة الإسبانية في تاريخها والثاني بشكل عام بعد خينتو ريال مدريد (12)، البرغوث قلّص الفارق إلى 7 ألقاب فقط مع الغريم العاصمي، فيما يبدو أنه يريد تذليل الفوارق قبل نهاية مشواره مع الكتلان.

بعيدًا عن تلك الأرقام الرياضية، فإن ثمة أخرى اقتصادية طلت علينا من خلال تقارير إسبانية مرتبطة بميسي، وهي تندرج تحت الثروة التي جناها اللاعب طيلة مسيرته الكروية التي عرفت النجاحات أينما وطأت قدماه.

آخر تلك التقارير أشار إلى أن ميسي هو ثاني أعلى الرياضيين بالنسبة للمداخيل بعد الملاكم الأمريكي فلويد مايويدز، فقد تحصل على أرباح من العام المنقضي فقط تبلغ حوالي 111 مليون يورو، فيما تبلغ ثروته الحقيقة فيما يربو على 400 مليون يورو.

فاللاعب لديه عقود رعاية ضخمة مع بعض الشركات الكبرى أمثال أديداس والتي تدفع له ما يقارب 12 مليون يورو سنويًا، إضافة إلى بيبسي والطيران التركي وهواوي وآخرون ممن يقومون بالدفع للاعب مقابل الترويج لمنتجاتهم.

أمّا فيما يخص عقده مع برشلونة، فقد أشارت بعض التسريبات إلى جني اللاعب 26 مليون يورو كراتب سنوي صافي من الضرائب، وإذا ما قمنا بجمع أرباحه من شركات الرعاية إضافة إلى الراتب الأساسي وحقوق الصورة، فإن ميسي يربح 84 مليون يورو.

في حالة جمع المكافآت والبنود الخاصة التي تبلغ (27 مليون) فإن اللاعب يربح حوالي 111 مليون يورو كإجمالي دخول، وهو أول لاعب كرة قدم يصل إلى هذا الرقم في التاريخ.

يمتلك ميسي كذلك بعض المشاريع الخاصة في مجال العقارات والبناء والتشييد، فقد وقع قبل أشهر على عقود شراء 3 فنادق كان أكبرها في مدينة مايوركا الإسبانية، كما استثمر مبلغ 27 مليون يورو في شراء مبانٍ عقارية في مسقط رأسه بروزاريو الأرجنتينية.