صلوات وقداديس احتفالا بعيد الفصح المجيد للطوائف المسيحية التي تسير على التقويم الشرقي

جهينة نيوز

احتفلت الطوائف المسيحية في سورية التي تسير على التقويم الشرقي بعيد الفصح المجيد بإقامة الصلوات والقداديس في الكنائس وأماكن العبادة.

وفي كاتدرائية مار جرجس البطريركية للسريان الأرثوذكس في حي باب توما بدمشق أقيم قداس إلهي بمناسبة عيد الفصح المجيد عيد قيامة السيد المسيح عليه السلام.

كما أقيمت الصلوات والقداديس في كنيسة النبي الياس وكنيسة مار أفرام بمدينة حلب.

وفي حمص أقيمت الصلوات والقداديس في كنيسة أم الزنار ودير الآباء اليسوعيين وكنيسة سيدة السلام و كنيسة الأربعين ومطرانية الروم الأرثوذكس والطائفة الإنجيلية ومطرانية السريان الكاثوليك.

وتم الاحتفال بعيد قيامة السيد المسيح في مدينة الحسكة بإقامة الصلوات والقداديس في كاتدرائية مار جرجس للسريان الأرثوذكس وكنيسة السيدة العذراء بمدينة القامشلي.

كما أقيمت الصلوات والقداديس بمطرانية حماة للروم الأرثوذكس ومطرانية السريان الكاثوليك ومطرانية السريان الأرثوذكس وفي محردة بالكنيسة الإنجيلية المشيخية وفي منطقة كفر بهم بكنيسة مار إلياس للروم الكاثوليك.

وفي السويداء أقيمت الصلوات والقداديس في كنيستي مار جاورجيوس للروم الأرثوذكس والراعي الصالح الإنجيلية بمدينة السويداء وكنيسة مارالياس الغيور للروم الأرثوذكس في عرى وكنائس القريا والدارة للروم الأرثوذكس.

وفي طرطوس ترأس مساء أمس الأب الأرشمنديت أليكسي نصور وكيل مطران عكار وتوابعها للروم الأرثوذكس قداساً إلهياً في كنيسة السيدة بطرطوس مركزاً في عظته على المعاني السامية لعيد الفصح المجيد والخصال الرفيعة التي جاء بها السيد المسيح.

الطوائف المسيحية التي تسير على التقويم الشرقي في درعا احتفلت بعيد الفصح بإقامة بالصلوات والقداديس في كنيسة جاورجيوس بمدينة ازرع وفي كنيسة مار مخايل ببلدة ذنيبة المجاورة لازرع قرعت الكنائس أجراسها احتفالا بهذه المناسبة.

وفي محافظة اللاذقية أقيمت الصلوات والقداديس في كنيسة القديس نيقولاس في حي العوينة وكنيسة ماراندراوس في المشروع الثاني وكنيسة ماريو حنا المعمدان في المشروع السابع وكنيسة السيدة العذراء في أوغاريت وكاتدرائية القديس جورجيوس في سوق الصاغة.

كما أقيمت الصلوات والقداديس في كنيسة رئيسي الملائكة ميخائيل وجبرائيل في حي الأمريكان والبربارة في حي علي الجمال ومارالياس في حي الفاروس.