رين يفوز على باريس سان جيرمان ويحرز لقب كأس فرنسا

الأحد, 28 نيسان 2019 الساعة 10:39 | رياضة, كرة القدم

رين يفوز على باريس سان جيرمان ويحرز لقب كأس فرنسا

جهينة نيوز

فاز ستاد رين على باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي 6-5 بركلات الترجيح اليوم بعد التعادل 2-2 ليحرز لقب كأس فرنسا لكرة القدم.

وتقدم سان جيرمان الذي كان يسعى للثنائية المحلية بنتيجة 2-صفر بعد 35 دقيقة بهدفي دانييل ألفيس ونيمار لكن رين قلص الفارق بهدف بريسنل كيمبمبي بالخطأ في مرماه ثم أدرك ميكسر التعادل.

وتعرض كيليان مبابي مهاجم سان جيرمان للطرد قبل دقيقتين من نهاية الوقت الإضافي ليحرم ناديه من فرصة للتسجيل في ركلات الترجيح.

وأهدر كريستوفر نكونكو لاعب سان جيرمان ركلة الترجيح الأخيرة ليحصد رين لقب الكأس للمرة الأولى منذ 1971 بينما اكتفى فريق العاصمة بإحراز لقب الدوري المحلي فقط في موسم شهد الخروج من دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا وفقدان لقب كأس الرابطة.


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