مبيدات لا تقتل "الخنافس" لكنها تدفعها للهروب!.. ودمشق ترش احترازياً!

جهينة نيوز

أكد مدير الشؤون الصحية في محافظة دمشق شادي مخلوف أن مديرية الشؤون الصحية – قسم رش المبيدات قامت منذ صباح يوم الجمعة 26/4/2019 بإجراء حملات رش مبيدات احترازية لمعالجة أسراب الخنافس السوداء التي انتشرت مؤخراً في مدينة دمشق حيث بدأت الورشات جولاتها في أحياء المدينة كافة مستهدفة بشكل خاص المسطحات الخضراء والحدائق العامة والتجمعات السكنية القريبة منها حيث يكثر انتشار هذه الحشرة.

وبين مخلوف لـ«الوطن« أن قسم رش المبيدات في مديرية الشؤون الصحية مستمر بحملات الرش الضبابي والرذاذي بشكل دائم ودوري، وخاصة في الأحياء الغربية من دمشق ضاحية قدسيا ومشروع دمر والمزة والكميات التي وصلت إلى هذه الأحياء محدودة جداً.

بدوره بيّن مدير زراعة ريف دمشق علي سعادات لـ«الوطن» أن المناطق التي كانت تنتشر فيها حشرة الخنفساء السوداء الأسبوع الماضي أصبحت خالية منها كمنطقة سعسع والقطيفة ورنكوس، متوقعاً انتهاء هذه الموجة بعد شهر تقريباً لكون عمرها لا يتجاوز 26 يوماً، منوهاً بأن أغلب المواطنين غير متخوفين منها لكونها لا تؤذي أحداً، مشيراً إلى أن طبيعة هجرتها وانتقالها بين المناطق يحول دون القدرة على تحديد نسبة معينة لانتشارها.

وأعاد سعادات سبب انتشارها في المناطق السكنية إلى وجود أعشاب وحدائق أمام المنازل، ولكونها تنجذب إلى الضوء ليلاً، مشيراً إلى أن البلديات تقوم برش مبيدات آمنة وصحية للمواطن في أماكن القمامة للقضاء على الديدان والبعوض الذي تتغذى عليه هذه الخنافس، ما يدفعها إلى الهجرة إلى مناطق أخرى.

وأكد سعادات أن حشرة الخنفساء السوداء نافعة ولها فوائد بالنسبة ليرقاتها، وتتغذى على الديدان القارضة والمقوسة وغيرها من الديدان الضارة، لافتاً إلى أن انتشارها كان نتيجة الأمطار الكثيرة وانتشار المساحات الخضراء معتبراً أنها نتيجة طبيعية، مضيفاً: لا ننصح بالقضاء عليها لكونها مهاجرة وليس لها أي ضرر، بل تساعد على توازن البيئة.

ومن جانبه أعاد الأمين العام لمحافظة ريف دمشق أحمد عبد اللـه سبب الانتشار الكبيرة للخنافس السوداء إلى الأمطار الوافرة التي شهدتها البلاد، لافتاً إلى أن الحشرة انتشرت بشكل كبير في المحافظات كافة، ولكن كان انتشارها في محافظة ريف دمشق قليلاً جداً.

وأكد عبد اللـه قيام المحافظة برش مبيدات في منطقة ضاحية قدسيا وما حولها وفق توجيهات محافظ ريف دمشق، مشيراً إلى تكليف عضو المكتب التنفيذي لقطاع الصحة استلام المبيدات الخاصة في المحافظة ليتم توزيعها على الوحدات الإدارية تمهيداً لرش المبيدات اللازمة كافة في أنحاء المحافظة.