المنامة تستدعي القائم بالأعمال العراقي وبغداد تطالب البحرين بـ"اعتذار رسمي"

جهينة نيوز

استدعت الخارجية البحرينية السفير العراقي في المنامة احتجاجا على بيان مقتدى الصدرالذي اعتبرته يشكل إساءة لطبيعة العلاقات بين البحرين والعراق، حسب وكالة الأنباء البحرينية.

وقامت الوزارة خارجية باستدعاء نهاد رجب عسكر العاني القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق لدى مملكة البحرين بالإنابة، حيث أكد السفير وحيد مبارك سيار، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون للقائم بالأعمال العراقي بالإنابة "استنكار مملكة البحرين واحتجاجها الشديدين للبيان الصادر عن مقتدى الصدر، والذي تم الزج فيه باسم مملكة البحرين ويمثل إساءة مرفوضة لمملكة البحرين وقيادتها ويعد تدخلاً سافرًا في شؤون مملكة البحرين، وخرقًا واضحًا للمواثيق ومبادئ القانون الدولي، ويشكل إساءة إلى طبيعة العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية العراق".

من جهتها طالبت وزارة الخارجية العراقية دولة البحرين باعتذار رسمي عن إساءة وزير خارجيتها للعراق الذي تتعدد فيه الرؤى، وتتسع فيه حرية التعبير للرموز، والشخصيات، والقوى السياسية، ولجميع المواطنين.

ماذا جاء في بيان الصدر عن البحرين

وأبدى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في وثيقة نشرها مكتبه اليوم السبت، قلقه من "تزايد" ما وصفها "التدخلات" في الشأن العراقي، داعيا إلى "عدم زج العراق في الصراع الإيراني الأمريكي الإسرائيلي".

وقال الصدر في الوثيقة: "إني قلق فيما يخص مسألة الصراع الإيراني مع الاتحاد الثنائي (ترامب ونتنياهو) ذلك الاتحاد الذي أخذ على عاتقه تركيع الشعوب وتجويعها بأبشع الطرق وأذلها محتجا بحجج الإرهاب وما شاكله".

وقدم الصدر 10 مقترحات منها انسحاب الفصائل العراقية المسلحة المنتمية للحشد وغيرهم من سوريا، وإغلاق السفارة الأمريكية في العراق وتنحي العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والرئيس السوري بشار الأسد.

ودعا إلى مسك الحدود العراقية من قبل الجيش والشرطة العراقية حصرا، وإرسال وفود شعبية ورسمية إلى المملكةالعربية السعودية والفاتيكان والاتحاد الاوربي ومنظمة التعاون الإسلامي.

كما دعا إلى "توقيع اتفاقية بين العراق وإيران على احترام السيادة لكلا الطرفين، وإرسال وفد الى السعودية للوقوف على حل بينها وبين إيران.

المصدر وكالات