عاصفة ثلجية تجتاح الغرب الأوسط الأمريكي تثير دهشة خبراء الأرصاد

جهينة نيوز

بدأت عاصفة ثلجية في اجتياح منطقة الغرب الأوسط الأمريكي، اليوم السبت، وتوقع خبراء أرصاد أن تغطي مناطق بثلوج يصل منسوبها إلى أكثر من 30 سنتيمترا، وذلك رغم مرور أكثر من شهر على بدء فصل الربيع.

وقال خبراء في الأرصاد إن من المتوقع أن يصل منسوب الثلوج في منطقة شيكاغو إلى ما بين 15 و25 سنتيمترا بحلول المساء، وأضافوا أنها قد تتجاوز أكثر من 30 سنتيمترا في ولايات مينيسوتا وأيوا وويسكونسن وإيلينوي .

وقال أندرو أوريسون، خبير الأرصاد في هيئة الطقس الوطنية بولاية ماريلاند "من المدهش جدا أن نرى هذه الكميات (من الثلوج) في أنحاء الغرب الأوسط في نهاية أبريل نيسان" مرجعا العاصفة إلى موجة رياح باردة قادمة من كندا.

وألغيت أو تأجلت أكثر من 200 رحلة طيران من مطار أوهير الدولي في شيكاجو أو قادمة إليه اليوم السبت مع بدء هبوب العاصفة.

المصدر رويترز