رسميا ..برشلونة بطلاً للدوري الإسباني بعد فوزه على ليفانتي بهدف نظيف

جهينة نيوز

حقق فريق برشلونة لقب الدوري الإسباني 2018 /2019 رسميًا مساء اليوم السبت، للمرة الـ 26 في تاريخه والمره الثانية على التوالي و ذلك بعد فوزه على ليفانتي بهدف وليحصد الدوري قبل نهايته بثلاث جولات

وسجل هدف المباراة الوحيد الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب وقائد برشلونة في الدقيقة 62 وبهذا الانتصار رفع برشلونة رصيده إلى 83 نقطة و يتصدر ترتيب الليغا

بدأت المباراة بضغط واضح لأصحاب الأرض، وتألق أيتور حارس مرمى ليفانتي في التصدي لتسديدة خطيرة عبر لويس سواريز في الدقيقة 2.

وسيطر برشلونة بشكل كامل على مجريات المباراة في الشوط الأول، بينما اكتفى ليفانتي بالالتزام الدفاعي فقط، ولم يُسدد الضيوف أي كرة على مرمى الحارس تير شتيغن.

ومع بداية الشوط الثاني، دفع إرنستو فالفيردي بليونيل ميسي بدلا من فيليب كوتينيو، من أجل حسم المباراة وحصد النقاط الثلاث والتتويج باللقب

ونجح ميسي في تسجيل الهدف الأول لبرشلونة في الدقيقة 62، حيث استقبل تمريرة من فيدال في منطقة الجزاء، وسدد بقوة أقصى يمين الحارس أيتور

وواصل ليفانتي محاولاته لتسجيل هدف التعادل ، حيث أهدر القائد موراليس فرصة تسجيل هدف التعادل، حيث انفرد بالحارس تير شتيغن، لكن تسديدته علت مرمى البارسا في الدقيقة 67.

وأنقذ القائم الأيسر لمرمى برشلونة، البلوغرانا من هدف لليفانتي عبر اللاعب برديهي، حيث اصطدمت الكرة بالقائم وارتدت أمام تير شتيغن الذي أمسك بالكرة في الدقيقة 89، لتنتهي المباراة بفوز البارسا والتتويج بالليغا.

المصدر وكالات