على طريقة منتظر الزيدي... شخص يهاجم ترامب أمام الجماهير (فيديو)

جهينة نيوز

تعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لموقف غير متوقع، عندما قذفه أحد الأشخاص بهاتف جوال، خلال مؤتمر عام.

ويعيد الحادث إلى الأذهان حادث تعرض له الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش، عندما تم ضربه بالحذاء، خلال مؤتمر صحفي في العراق عام 2008.

وقالت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، اليوم السبت 27 أبريل/ نيسان، إن الحادث وقع أثناء صعود ترامب إلى المنصة من أجل إلقاء كلمة في مؤتمر تقيمه "جمعية البندقية الوطنية" السنوي في مدينة إنديانا بوليس بولاية إنديانا الأمريكية.

وقام أحد الأشخاص بإلقاء هاتف جوال تجاه المنصة، التي كان ترامب يستعد لصعود المنصة لإلقاء كلمته، بحسب "فوكس نيوز"، التي أشارت إلى أن الرئيس الأمريكي لم يصب لأذى.

وقامت عناصر جهاز الخدمة السرية، بإلقاء القبض على الشخص، الذي قام بهذا العمل، ويدعى ويلياز روز، وقال إنه كان في حالة سكر، بينما تقوم السلطات باستكمال عملية التحقيق معه.

وتعيد هذه الحادثة إلى الأذهان واقعة ضرب الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش بالحذاء، عام 2008 في العراق.

وكان الزيدي يحضر مؤتمرا صحفيا لبوش في العراق، وقال لأصدقائه، قبل توجهه إلى المؤتمر، إن لديه هدية تذكارية للرئيس الأمريكي جورج بوش، الذي كان في زيارته الأخيرة، قُبيل انتهاء ولايته إلى العاصمة العراقية بغداد، وقام الزيدي بقذف رئيس أكبر دولة في العالم بحذائه.

سبوتنك