أبراج يوم الأحد مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص خاص:

مولود اليوم4/28: اجتماعي، ودود، عاطفي، تحب المرح، محط انظار الجميع، تحب التنوع بحياتك المهنية، صريح، عنيد، يغلب على تصرفاتك الطيش، محب لعائلتك، الفترة القادمة مشاكل عائلية وعاطفية، قلق وخوف وتأجيل تنتظر أخبار من الاصدقاء قد تتأخر قليلا، مطلوب منك الحيطة والحذر على المال، تقدم وتغيير وحظ تصاعدي، في أشهر الصيف خاصة على صعيد الأمور المالية، للبعض تعاني من تحريف كلامك في قضايا قانونية، للبعض انتبه على ممتلكاتك الاجواء الفلكية تحمل منافسة تقتحم الساحات وتثير الجدل وتتحدى المصاعب، تتوصل لانجاز مهم يثير النقمة حولك والحسد.

برج الحمل: يوم للمناسبات والاجتماعات واللقاءات، تجتمع مع احد الاصدقاء، يجتمع الجميع حولك من اهل واصدقاء، قدرتك مفتاح جميع خطواتك، حدتك قد تفقدك فرصة تمتع بالسعادة، اتصالات مفاوضات علاقة بالماضي تأجيل قادر استدراك الأمور بوجود الأصدقاء، مساء اعمل بعيدا عن الاضواء وحافظ على حميمتك.

برج الثور: ركز على عملك وحافظ على استقراره، لا تهدر نشاطاتك المهنية، ابتعد عن الخلافات مع الزملاء، لا تترك مجالا لسوء التفاهم، لا تضيع وقتك بالندم والاسف، لا تتحدث بكلام جارح، تحرك واحفظ مكانتك الاجتماعية، حافظ على سمعتك وتميز مركزك الاجتماعي، مساء اختراق بعض الحواجز واحداث تغيير مرغوب تتبدل الأجواء لمصلحتك.

برج الجوزاء: نهار جيد تحقق مشروع سفر واتصال لأماكن بعيدة، لا تحاول محاربة الشر بالشر، احتمال ان توقع على اوراق ومشروع يرتبط بامور قانونية، الامور مستقرة كن مطمئن القلب بامكانك ان تخرج من ضائقة مالية او مشكلة تتعلق بتنقل خارجي، سفر اتصالات بعيدة، تحقق امنية، تستقطب المحيطين بك عن طريق حدسك، تتمكن من انجاز اتفاقيات، تستقبل وتودع زوار، أجواء جيدة لصالحك، آخر الليل تهتم بمسألة سرية تحملك اخبار ومهمات جديدة وهمسات واسرار الافضل تتعامل بعيدا عن الاضواء.

برج السرطان: لقاء مع اشخاص مهمين بالنسبة لك وقد يمد احدهم يد المساعدة لك، تجنب التأخير في تغيير بالاجواء وقد يقدم لك احدهم مفتاح متاهة، اطمئن لتخرج من المتاعب النفسية، سفر تحصل من خلاله على عوائد نقدية، خليك متيقظ لتقدر تعطي كالعادة وتتحقق امنياتك، فواتير استحقاقات ضبط لانفعالاتك، تعاني من بعض القلق على صحتك او صحة احد المقربين، مساء تسهل امامك المفاوضات وضعك افضل تتلقى تهنئة على اعمالك وانجازاتك، تهتم بشؤون واعتبارات مهنية جديدة وتغيرات في مكان عملك.

برج الأسد: تمتع بطولة البال اليوم، لا تستاء من بعض العراقيل او التاجيل، خلافات مع شريك بسبب عدم الاهتمام، هذا لا يمنع أن تفاوض وتسير امورك وتكون دبلوماسي، نجاحك يكون إلى جانب الشريك، الافضل تنظر للشريك بهدوء وطريقة صحيحة حتى تسير الأمور، تحقق انجاز تسمع خبر غير منتظر، يفاجئك الأصدقاء بدعم محتمل، تغيرات وفرص استثنائية تظهر مساء وغدا.

برج العذراء: تراكم أعمال يؤدي إلى الاجهاد، لا تتردد ولا تحتار لا تتافف ولا تمارس سلطة، توقع عمل اضافي يدفعك ويزيد من همومك، اطلب مساعدة الكسل وبرودة الدم ممنوعة، حاول انجاز العمل المهم نهار متعب ومرهق، ساعد نفسك عن طريق الراحة والغذاء، العمل في اكثر من مكان لذلك ساهم بتحضير مناسبة، تجهز لتجمع او تقدم عمل ابداعي، مساء تجتاز دورة من التعويض وايجاد حلول لمشاكل سابقة على صعيد الشراكة.

برج الميزان: تتبدل أوضاعك المهنية وعلاقاتك الانسانية، تخطط وتقوم بالمراسلات وتكرس الوقت للقاء حميم، الحظ معك ليحميك من مطبات وتجد حلا للمشاكل، يوم جيد للاتصالات الواسعة والأجواء الرومنسية والسهرات النادرة، تعرف حدودك عاطفيا وماليا، خبر بخصوص الاولاد، توظف مواهبك لانجاح مخطط مالي، تنتصر بتفاؤلك وابتسامتك الجميلة الحظوظ اتية، مساء ترويج وتوقيع على اوراق تحتاج لحنكة ومسايرة الاجواء بذكاء، تحلل الامور بواقعية، تظهر بعض الاعمال وتتراكم.

برج العقرب: تجد الحلول لمشاكل تعاني منها على الصعيد العائلي، قد تخطأ التقدير، تصرفات فيها توتر، احتمال اتصال عاجل يعود بك الى البيت لتجد حل لمشكلة على صعيد عائلي او عقاري، اعط الاهتمام للتفاصيل حتى تحاصر الاخطاء، افراد العائلة معك لذلك احذر من الأعداء وعمليات الخداع، في الأجواء نقاشات كثيرة تعبر عن نفسك بطريقة ملفتة، مساء تتبدل المعطيات بانتقال القمر الى برج الحوت تنطرح قضايا صحيحة، مفاوضات وحظوظ، تسمع خبر وتساير الاجواء بذكاء، توظف مواهبك مخطط مالي وتنتصر بتفاؤلك، طريق لتقدم جديد الك تحتاج للمساعدة من أحد يسهر معك.

برج القوس: يوم محظوظ، وعود كثيرة واحتكاكات تسهل مهامك، اتصالات راقب كلماتك بسبب كلامك الكثير، مهمة مضمونة تتبنى قضية جديدة، زيارات لقاءات مقابلات قضايا اوراق، فرص استثنائية تطوير مشروع خلاق، مساء لا تضيع نفسك تبحث عن اجابة، مشاريع وانطلاق لمرحلة جديدة تحتاج لتركيزك.

برج الجدي: حائر بالخيارات، تفاوض بأمر يخص عمل أو مال، تعويض، خبر يخص مال، عدم التنظيم يؤدي الى بعض المشاكل على صعيد الاسراف، تعزز نهارك بمواضيع القبض، لا تضيع اموالك في امور ليست محسوبة، يقترب الاصدقاء منك اخبار تخص ترويج واعلان، توقع على عقود تشارك في ورشة عمل تحملك أمور مالية، مساء تحلل الامور وتتلقى دعم يسهل مهامك، تصل إلى ماتريد حركة واتصال وسفر ولقاء الك.

برج الدلو: القمر ببرجك حتى ساعات المساء، تحسم أمر خاص وقد تفكر بأخذ اجازة او تقوم بتجارب جديدة وتتقدم خطوة، تغير بشكلك او اعادة تأهيل لافكارك، تعيد خلط الاوراق من جديد، تحاول ان تكتشف أمور وتدافع عنها، لقاء يسعدك، مسيطر انطلاقة وتغيير بحياتك تحقق مرادك على صعيد مالي وتحقق أرباح، تصل إلى نتيجة تخدم أهدافك.

برج الحوت: خليك حيادي، لاتتورط في مسألة قد تكون خطيرة، مغازلة سرية يفتضح امرها، انتبه على سلامتك وتصرفاتك، تغيرات وانقلابات، تحلل الامور، مع انتقال القمر الى برجك مساء تبدو ايجابي وتلفت الانظار تنسحب من المكان، تختلي مع احد الاصدقاء بعيدا عن الانظار، ترحب ظاهريا ببعض الامور تحمل المشاعر، للبعض حسم قضايا واهتمام بشكل الخارجي، تمارس سحرك وتستقطب التأييد، الأصدقاء الى جانبك ساير الأوضاع تكسب نفسك.