مظاهرات السترات الصفراء مستمرة ... و مشاهد يندى لها الجبين لتصرفات الشرطة الفرنسية - فيديو

جهينة نيوز

تظاهر محتجو "السترات الصفراء" مجددا في فرنسا بعد يومين على إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رده على الأزمة الاقتصادية في البلاد، معتبرين أن خطاب الرئيس "لا جدوى منه".

و خرجت مظاهرات حاشدة في العديد من المدن الفرنسية و طالب محتجون ماكرون بالرحيل.

و نشرت صفحات ناشطي السترات الصفراء مشاهد يندى لها الجبين للقمع الذي تقوم به الشرطة الفرنسية, و إختارت جهينة نيوز من بين الكثير من المشاهد لقطات للشرطة الفرنسية و هي تقوم بسحل رجل مسن فقط لانه مار بالشارع الى مناطق تجمع المحتجين.

و يذكر أن أعمال قمع عنيفة تمت بحق الصحفيين و النساء و المحتجين خلال الاسابيع الماضية و منها مشاهد للاعتداء على صحفيين و تكسير كاميرات مصوريين وسط صمت مطبق من منظمات حقوق الانسان و الدفاع عن الصحفيين و وسط تعتيم اعلامي غربي.