كيدارسيدين.. أول مضاد حيوي ضد السرطان

جهينة نيوز

كشف علماء عن ابتكارهم مضاد "كيدارسين" الحيوي، الذي يمتاز بقدرته على إتلاف الحمض النووي للبكتيريا والخلايا السرطانية.

وابتكرت هذا المضاد الحيوي مجموعة علماء دولية من جامعتي لنكولن البريطانية وطوكيو اليابانية. وكانت هذه المادة قد اكتشفت بصورتها الطبيعية قبل 30 سنة في الهند. ويشير العلماء إلى أن التربة تبقى المصدر الطبيعي لجميع أنواع المضادات الحيوية التي ظهرت في أربعينيات القرن الماضي.

و بحسب ميديك فورم أظهرت المادة (النموذج الأولي لكيدارسين) التي استخلصت من التربة خلال الدراسة، خصائص قوية مضادة للأورام والبكتيريا. ولكنها تمتلك بنية جزيئية معقدة، اضطر الباحثون إلى فك شيفرتها في المختبر. وقبل فترة قصيرة، تمكن الباحثون من تحليل تركيبها الجزيئي وفهمه، ما سمح لهم بابتكار مضاد حيوي مضاد للسرطان.

ويمتاز المضاد الحيوي كيدارسين بنشاط حيوي عال، ما يسمح له بإتلاف الحمض النووي في الخلايا المستهدفة في الكائنات الحية الدقيقة والأورام السرطانية، ومنع نموها وتطورها لاحقا.

ويمكن اعتبار ظهور هذا المضاد الحيوي "كيدارسين" بداية ظهور جيل جديد من المضادات الحيوية في العالم.