مجلس الوزراء: السماح لمربي الدواجن باستيراد المازوت لـ 3 أشهر

جهينة نيوز:

أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس قراراً يسمح لمربي الدواجن أصحاب المنشآت ذات الإنتاجية العالية باستيراد مادة المازوت لمدة ثلاثة أشهر.

وتتم عملية الاستيراد حسب القرار وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها وزارات الزراعة والإصلاح الزراعي والنفط والثروة المعدنية والاقتصاد والتجارة الخارجية بهدف تلبية حاجة هذه المنشآت من المادة وضمان استمرارية عملها.

وجاء القرار بناء على مقترح اللجنة الاقتصادية المرفوع من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وذلك أسوة بالمؤسسات الصناعية لمواجهة الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري.

وكان رئيس مجلس الوزراء أصدر في بداية آذار الماضي قراراً يسمح لغرف الصناعة والصناعيين باستيراد مادتي الفيول والمازوت براً وبحراً لمدة ثلاثة أشهر بهدف تلبية احتياجاتهم ودعم توريدات المشتقات النفطية وتأمين كميات إضافية تعزز استمرار العملية الإنتاجية وتأمين حاجة المواطنين.