استشهاد مدنيين اثنين وإصابة آخرين نتيجة اعتداء الإرهابيين بالقذائف على بلدة الحاضر بريف حلب

جهينة نيوز:

استشهد مدنيان وأصيب آخرون بجروح نتيجة اعتداء المجموعات الإرهابية بعدد من القذائف الصاروخية على بلدة الحاضر بريف حلب الجنوبي.

و اعتدت المجموعات الإرهابية المنتشرة في قرية خلصة غرب حلب بقذائف صاروخية عدة بعد ظهر اليوم على بلدة الحاضر بريف حلب الجنوبي ما أدى إلى استشهاد مدنيين اثنين “أم وابنها” وإصابة آخرين بجروح.

و تم إسعاف الجرحى إلى المشفى لتلقي العلاج المناسب لافتا إلى وقوع أضرار مادية في منازل الأهالي وممتلكاتهم.

وتنتشر في الريف الغربي والجنوبي الغربي لمحافظة حلب مجموعات إرهابية تتبع في أغلبها لتنظيم جبهة النصرة تعتدى على الأحياء السكنية في المدينة والقرى والبلدات الآمنة المجاورة ما يتسبب بارتقاء شهداء ووقوع جرحى بين المدنيين.