للمرة الثانية على التوالي تشرين يتوج بطلاً للدوري السوري للشباب بكرة القدم

جهينة نيوز:

توج فريق تشرين بطلاً للدوري السوري للشباب بكرة القدم للمرة الثانية على التوالي بعد فوزه في الجولة الأخيرة على مضيفه الاتحاد بهدف وحيد سجله محمد مالطا في الدقيقة الثالثة عشرة.

وفي بقية المباريات فاز الكرامة على النواعير والوثبة على الطليعة بالنتيجة ذاتها 3-1 وجبلة على الوحدة والساحل على المجد بهدفين لهدف وحطين على حرفيي حلب 3-صفر.

وهبط فريقا الساحل والحرفيين إلى دوري الدرجة الأولى للشباب فيما صعد كل من الحرية والمحافظة بدلاً عنهما الى الموسم المقبل.

وعلى ضوء هذه النتائج توج تشرين بطلاً للدوري بعد حصوله على 64 نقطة يليه الكرامة بـ61 نقطة فالطليعة بـ48 نقطة والاتحاد بـ47 نقطة والوحدة بـ46 نقطة فالوثبة بـ43 نقطة.