الإعلام الإسرائيلي يسرب اسمي المعتقلين السوريين المفرج عنهما

جهينة نيوز:

كشفت وسائل إعلام عبرية عن هوية الأسيرين السوريين اللذين وافقت تل أبيب على الإفراج عنهما بعد إعادة روسيا إليها رفات الجندي الإسرائيلي المفقود بمعركة السلطان يعقوب في لبنان عام 1982, دون أن تكشف عن الجهة التي اجرت التبادل أكانت سورية أم فصيل فلسطيني.

وأفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأن السجينين اللذين وافق المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت على الإفراج عنهما اليوم السبت ووقّع الرئيس رؤوفين ريفلين على مرسوم العفو عنهما، هما أحمد خميس (Hamis Ahmad) وزيدان طويل (Zidan Tawil).

وذكرت الصحيفة أن أحمد هو من أبناء مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في ضواحي دمشق ويعد وكيلا لحركة "فتح"، وحكم بالسجن عام 2005 حتى عام 2023 بدعوى محاولة التسلل إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي ومهاجمة قاعدة عسكرية هناك.

أما بخصوص طويل فقد سجن في عام 2008 بتهمة تتعلق بتهريب المخدرات، وتنقضي فترة عقوبته في يوليو المقبل.

وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى أن المدعي العام قرر الإفراج عن السوريين دون أن تصدر الحكومة قرارا بشأنهما، خلافا للقوانين السارية في إسرائيل.

وذكر مسؤول حكومي لصحيفة "هآرتس" أن هذه الخطوة لم تأت ضمن إطار أي صفقة تشمل إعادة رفات الجندي الإسرائيلي زخاريا باومل الذي عثرت عليه القوات الروسية في سوريا وأعادته إلى إسرائيل، بل هي خطوة لإظهار"حسن النية".

غير أن المبعوث الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف أعلن أمس في لقاء مع روسيا اليوم أن تسليم رفات الجندي لم تكن خطوة أحادية وأن إسرائيل من جانبها تعهدت بتحرير عدد من المعتقلين السوريين لديها لقاء ذلك.

و في ذات السياق أكد رئيس لجنة دعم الأسرى والمعتقلين والمحررين من سجون الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق اليوم، أن عميد الأسرى السوريين صدقي المقت قد يكون بين المفرج عنهم إلا أنه لا تأكيد بهذا الخصوص حتى الآن.

وقال علي اليونس في حديث مع قناة روسيا اليوم: "طلب منا عدد الأسرى السوريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وأكد أن موعد تحرير الأسرى لم يتحدد بعد".

وأضاف أنه " من المؤكد أن المقت سيكون بين المفرج عنهم، إضافة إلى أمل فوزي أبو صالح"، وحول عدد الأسرى قال: "العدد محدد بدقة إلا أسرى الجولان المحتل فهما صدقي المقت، وأمل فوزي أبو صالح".

وأضاف أن ثمة خمسة سوريين من بلدة الغجر المحتلة أيضا في سجون الاحتلال، إضافة إلى عدد من المنتمين للمنظمات الفلسطينية وأكد أن يوم الخميس الماضي شهد إطلاق اثنين من الأسرى الفلسطينيين السوريين أحدهما هو أحمد خميس.