المصادقة على أول علاج للأطفال المصابين بمرض (الذئبة)

جهينة نيوز:

صدقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على أول علاج للأطفال المرضى الذين يعانون من مرض “الذئبة” وهو مرض خطير مزمن يسبب التهاب وتلف أنسجة الجسم وأعضائه.

ووفق وكالة شينخوا فإن إدارة الغذاء والدواء وافقت على ضخ بينليستا عن طريق الحقن الوريدي لعلاج الأطفال المصابين بمرض الذئبة الحمامية الجهازية والمعروف باسم مرض الذئبة فقط.

واختبرت الإدارة مدى فعالية الدواء على 93 من الأطفال المرضى بمرض الذئبة خلال 52 أسبوعا وكانت نسبة الأطفال المصابين بالمرض الذين استخدموا العلاج حققت مؤشر استجابة أعلى مقارنة بمن تلقوا دواء بديلا إضافة إلى العلاج المعياري.

وقالت مديرة مركز تقييم وبحوث الأدوية في إدارة الغذاء والأدوية جانيت وودكوك.. إنه على الرغم من عدم وجود علاج لمرض الذئبة إلا أن العلاج الجديد يمكن أن يساعد المرضى الأصغر سنا على التحكم في مرضهم على أمل تحسين نوعية حياتهم وخفض خطر تعرضهم للتلف والعجز في الأعضاء على المدى الطويل.