العثور على ثاني أكبر ماسة في التاريخ

جهينة نيوز:

اكتشفت شركة لوكارا لمناجم الماس في إفريقيا الجنوبية ثاني أكبر ماسة في التاريخ والتي تزن 1758 قيراطا.

وذكر موقع بلومبيرغ أن أهمية الاكتشاف تكمن في أن منجم كراوي في بوتسوانا التابع للشركة أصبح واحدا من أكبر المناجم التي تشتهر بالعثور على الماسات الخام العملاقة قبل تفتيتها وصقلها.

وأضاف الموقع انه عثر في المنجم نفسه على ماستين عملاقتين تزنان أكثر من 1000 قيراط خلال 4 أعوام فقط حيث عثر في العام 2015 على ماسة “ليسيدي لا رونا” التي يقدر وزنها بنحو 1110 قيراطات التي كانت سابقا ثاني أكبر ماسة حجما وبيعت بنحو 53 مليون دولار وماسة أخرى تزن 813 قيراطا بيعت بمبلغ 63 مليون دولار.

وأوضح الموقع أن الماسة المكتشفة وعلى الرغم من أنها أكبر وزنا وحجما من الماستين المذكورتين فإن سعرها لن يصل إلى سعرهما ولم يتبين مباشرة سبب التراجع النسبي لقيمة الماسة وما إذا كان يتعلق مثلا بتشوه ما على سطحها.

يذكر أن أكبر ماسة على الإطلاق تم العثور عليها هي ماسة “كولينان” التي تزن 3106 قيراطات وعثر عليها قرب بريتوريا في جنوب أفريقيا عام 1905.