ميليشيا قسد تعتدي بالرصاص على مدنيين عزل تظاهروا مطالبين بطردها من ريف دير الزور

جهينة نيوز:

اتسعت رقعة الاحتجاجات الشعبية ضد ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكية وامتدت إلى مناطق الشحيل والصور ومويلح بالريف الشمالي الشرقي في حين اعتدى مسلحو “قسد” بالرصاص على المدنيين في قرية الحصان التي تشهد مظاهرات ضد عناصر الميليشيا لليوم الثالث على التوالي.

وذكرت مصادر أهلية لمراسل سانا أن المظاهرات الاحتجاجية على وجود ميليشيا قسد امتدت خلال الساعات الماضية من ريف دير الزور الشمالي الغربي إلى قرى وبلدات الشحيل والصور ومويلح بريف دير الزور الشمالي الشرقي حيث خرج منذ صباح اليوم المئات من أهلها في مظاهرات ضد عناصر الميليشيا رافعين لافتات تدعو إلى طردهم من المنطقة وتفضح سرقتهم للنفط والأملاك واعتداءاتهم اليومية على المدنيين.

وبينت المصادر أن عناصر الميليشيا المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي اعتدوا على الأهالي الذين خرجوا لليوم الثالث على التوالي في قرية الحصان بالريف الشمالي الغربي بالرصاص الحي وبشكل عشوائي ما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين.

ولفتت المصادر إلى أن الأهالي قطعوا الطرقات بالأتربة وبالإطارات المشتعلة ورددوا هتافات مناهضة لوجود عناصر تلك الميليشيات في قراهم ومطالبين برحيلها فورا عن المنطقة.

واستشهد 3 مواطنين أمس الأول جراء اعتداء ميليشيا “قسد” على مظاهرة احتجاجية حاشدة في قرية الضمان تنديداً بممارسات هذه الميليشيا بريف دير الزور الشمالي.

وخرجت مظاهرات واسعة ضد ميليشيا “قسد” في مدينة البصيرة وقرى وبلدات العزبة ومحيميدة والحصان وسفيرة تحتاني وسفيرة فوقاني والوسيعة والمويلح والحصين وغريبة في ريف دير الزور احتجاجاً على ممارسات الميليشيا وفقدان حالة الأمان في مناطق انتشارها وحالات الخطف والقتل واحتكار النفط بالتعاون مع الشركات غير القانونية التي تتعامل معها.