(الجولان عربي سوري)… عنوان الجمعة القادمة من مسيرات العودة في غزة

جهينة نيوز:

دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر إلى المشاركة في مسيرات الجمعة المقبلة تحت عنوان (الجولان عربي سوري).

وأوضحت الهيئة في بيان نقلته وكالة معا أن الجمعة السابعة والخمسين من مسيرات العودة وكسر الحصار ستحمل عنوان جمعة (الجولان عربي سوري) تحديا لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الجولان السوري المحتل وتأكيدا على وحدة الأمة العربية ووحدة المصير المشترك مع الشعب العربي السوري والشعوب العربية.

ودعت الهيئة إلى اعتبار يوم الأربعاء الموافق الـ 15 من أيار المقبل يوما للإضراب الشامل في كل مناحي الحياة بالأراضي الفلسطينية المحتلة في ذكرى النكبة ومرور 71 سنة على الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين مؤكدة التمسك بخيار المقاومة حتى التحرير وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم.

ولفتت الهيئة إلى أهمية إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية لإسقاط ما تسمى “صفقة القرن” وكل المؤامرات الرامية لتصفية القضية الفلسطينية.

وكان أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح والعشرات بحالات اختناق أمس جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين في الجمعة السادسة والخمسين من مسيرات العودة وكسر الحصار تحت عنوان (جمعة الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام) في القطاع.

ووصل عدد الشهداء الذين قضوا جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرات العودة وكسر الحصار منذ الثلاثين من آذار 2018 إلى 280 إضافة إلى إصابة أكثر من 30 الفا بجروح مختلفة وحالات اختناق بالغاز.