محافظة دمشق تؤكد متابعتها رش المبيدات احترازيا لمكافحة الحشرات

جهينة نيوز

أكد مدير الشؤون الصحية في محافظة دمشق الدكتور شادي خلوف أن قسم رش المبيدات في المديرية يتابع حملات الرش الاحترازي لمكافحة الحشرات ولا سيما بالقرب من الأحياء السكنية مشيراً إلى بدء المديرية حملات الرش منذ صباح أمس وهي مستمرة خلال أيام العطل

بدوره جدد مدير زراعة دمشق وريفها الدكتور علي سعدات التاكيد أن حشرة “الخنفساء السوداء” غير ضارة بالإنسان والمزروعات والنباتات ونافعة تتغذى على الحشرات والديدان الضارة الموجودة في التربة والنبات.

و أوضح سعدات أن هذه الحشرة عمرها قصير جداً ويتراوح ما بين 22 و 26 يوماً وتنجذب للإضاءة ليلاً مبيناً أن انتشارها بشكل كبير خلال اليومين الماضيين في مناطق بمحافظتي دمشق وريفها جاء بسبب الأمطار الغزيرة واتساع الغطاء النباتي.

وانتشرت حشرة (الكالوسوما) المسماة شعبياً (الخنفساء السوداء) بشكل كبير بداية الشهر الحالي في ريفي حمص وحماة ومناطق مختلفة من البادية كما بدأت بالانتشار في العاصمة دمشق و ريفها .