قصدت المستشفى للعلاج.. فاغتصبت وقتلت على يد الأطباء

جهينة نيوز

تعرضت شابة للاغتصاب والقتل داخل أحد المستشفيات الحكومية بباكستان بعد أن ذهبت لتلقي العلاج.

ووفقا لصحيفة ''ديلي ميل''، فإن والدة الضحية ذهبت لمستشفى ''كورانجي'' الحكومي للسؤال عن ابنتها، ليخبرها الطاقم الطبي أن ابنتها توفيت بسبب المضادات الحيوية.

ولم تصدق الأم ما أخبرها به العاملون بالمستشفى بأن حالة ابنتها زادت سوءا خاصة وأن الأخيرة ذهبت للمستشفى وهي تعاني من ألم في الأسنان فقط.

وقال العاملون بالمستشفى إنه تم نقل ابنتها لمركز جينا للدراسات الطبية، ولم تعثر الأم على ابنتها بالمركز، فعادت مرة أخرى للمستشفى وظلت تبحث في جميع أنحاء المبنى حتى عثرت عليها ملقاة على نقالة بإحدى الغرف الخلفية.

وأظهر الكشف على الجثة فيما بعد أنها تعرضت لاعتداء جنسي أدى لمقتلها، وذلك عكس ادعاءات طاقم المستشفى.

وبدورها ألقت الشرطة على 3 متهمين في تلك الواقعة، ولم تعثر على المشتبه الرابع ويدعى الدكتور أياز.