دكتورة سعودية مختصة في علوم القرآن: ''الحجاب ليس فرضًا''

جهينة نيوز

كشفت دكتورة سعودية حاصلة على دكتوراه في التفسير وعلوم القرآن، سمية إبراهيم الناصر، عن سبب تركها للحجاب.

وأوضحت سمية خلال حضورها في برنامج ''The Plane '' الذي يقدمه الإعلامي صالح الراشد على قناة atv الكويتية، إنها تركت الحجاب بعد أن تغيّرت قناعاتها، لافتة إلى أنها كانت تعتقد أنه "فرض" عندما كان على رأسها.

ورفضت سمية الناصر الإعلان عن سبب تغير مفهومها، لكنها اكتفت بالقول إن المجتمع "غير مسالم" على حد وصفها.

وقالت الدكتورة سمية إنها تحب الشرع وأن يكون القضاء إسلامياً إنما ترفض أن يتم الزج به ضمن العادات ووجهات النظر عبر التاريخ، مؤكدة في نفس الوقت أنها ليست علمانية.

ورداً على استغراب مقدم البرنامج من كونها حاصلة على دكتوراه في التفسير وعلوم القرآن وغير محجبة، قالت: "عندما يعيش الإنسان وسط فكرة مؤمن بها تماما، ومن ثم تعطيه فكرة قد تعلمه وتصحح له فكرته أو تدله على زاوية ثانية، هو لا يستطيع أن يلتقط هذه الفكرة ويؤمن بها."

وأضافت "يجب أن يفهم هو بنفسه ويتغير من الداخل وأن يبحث ويقرأ ويسأل."