عملية عسكرية لتعقب خلايا "داعش" في ديالى العراقية

جهينة نيوز

شرعت قوات الحشد الشعبي العراقية اليوم بعملية أمنية واسعة لتعقب فلول وخلايا تنظيم داعش الإرهابي في أطراف خانقين بمحافظة ديالى.

وقال مصدر أمني في المحافظة لوكالة أنباء الإعلام العراقي (واع) إن “العملية تأتي لتعقب خلايا التنظيم الارهابي في تلك المناطق” وتواصل القوات العراقية عملياتها الأمنية لملاحقة من تبقى من فلول هذا التنظيم الإرهابي في بعض المناطق العراقية.

بدورها أعلنت وزارة الداخلية العراقية اعتقال 17 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابي شاركوا في القتال ضد القوات الأمنية في نينوى.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان نقله موقع السومرية نيوز إن “مديرية شرطة الحمدانية التابعة لقيادة شرطة محافظة نينوى وبناء على معلومات استخبارية دقيقة نفذت أمس عملية أمنية في عدد من القرى التابعة لناحية بعشيقة أسفرت عن إلقاء القبض على عنصر من عصابات داعش الإرهابية”.

يذكر أن القوات الأمنية في محافظة نينوى تعلن بين فترة وأخرى عن اعتقال إرهابيين ينتمون لتنظيم داعش يختبئون بين المدنيين هربا من القوات الأمنية التي تلاحقهم.